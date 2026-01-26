Скидки
Никитин — о Долженкове: по жизни умный парень. У него есть качества, которым не научишь

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об уровне готовности нападающего Кирилла Долженкова к игре в НХЛ. Вчера, 25 января, форвард перешёл в «Авангард» в результате обмена.

— Говорят, что Долженков хочет уехать в НХЛ. Как вы считаете, насколько он к этому готов?
— То, что он прогрессирует сейчас, это однозначно, по сравнению с прошлым годом. Я вижу, как он развивается. По жизни умный парень. У него есть качества, которым не научишь, есть интеллект игровой, мастерство, характер, человеческие качества. Единственный момент, который, по моему мнению, надо улучшить, чтобы играть в лучшей лиге мира – это объём катания, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

Комментарии
