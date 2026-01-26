Результаты матчей КХЛ на 26 января 2026 года

Сегодня, 26 января, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 26 января 2026 года:

«Авангард» — «Адмирал» — 5:2;

«Автомобилист» — «Амур» — 4:2;

«Торпедо» — «Сибирь» — 2:4;

«Динамо» Мн — «Салават Юлаев» — 1:2 ОТ;

«Динамо» М — «Лада» — 3:1;

ХК «Сочи» — «Шанхайские Драконы» — 2:6;

ЦСКА — «Северсталь» — 4:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 67 очками после 50 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 78 очков после 48 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.