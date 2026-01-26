Результаты матчей ВХЛ на 26 января 2026 года

Сегодня, 26 января, состоялись пять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 26 января 2026 года:

«Южный Урал» – «Тамбов» — 3:2;

«Молот» – ХК «Норильск» — 6:3;

ЦСК ВВС – АКМ — 0:2;

«Барс» – «Рязань-ВДВ» — 2:1;

СКА-ВМФ – «Ижсталь» — 4:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 46 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (65 очков в 43 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.