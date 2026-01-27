Расписание матчей МХЛ на 27 января 2026 года

Сегодня, 27 января, состоятся восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 27 января 2026 года:

12:00. «Амурские Тигры» – «Сибирские Снайперы»;

18:30. МХК «Спартак» – «Динамо-Шинник»;

18:30. «Чайка» – «Спутник»;

18:30. «Ирбис» – «Реактор»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – «Тайфун»;

19:00. «Академия СКА» – «Локо»;

19:00. МХК «Динамо-Карелия» – «Алмаз»;

19:00. «АКМ-Юниор» – «Крылья Советов».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 73 очками после 41 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские ястребы», набравшие 67 очков после 46 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.