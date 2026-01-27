Гамзин провожал взглядом шайбу, фанаты отмечали победу. Фото с матча ЦСКА — «Северсталь»

26 января в Москве на льду «ЦСКА-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Победу в игре одержали хозяева со счётом 4:2.

На третьей минуте нападающий ЦСКА Павел Карнаухов забил первый гол. На 11-й минуте форвард Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 16-й минуте нападающий Кирилл Танков сократил отставание «Северстали». На 56-й минуте форвард Иван Дроздов забросил третью шайбу в ворота череповчан. На 59-й минуте нападающий Виталий Абрамов забил четвёртый гол хозяев. На последней минуте Танков отыграл одну шайбу гостей, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:2.

