НХЛ может наказать форварда «Торонто» за неприличный жест в телекамеру

НХЛ может наказать форварда «Торонто» за неприличный жест в телекамеру
НХЛ изучает инцидент с участием нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера. Не исключено, что форвард может быть наказан за то, что во время матча с «Колорадо Эвеланш» (1:4) показал неприличный жест в телекамеру, находясь в ложе для неиграющих хоккеистов «Торонто», сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети X.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нельсон (Макар) – 06:19     0:2 Нельсон (Лехконен, Ничушкин) – 07:31     0:3 Друри (Келли, Кивиранта) – 38:53     0:4 Нельсон (Маккиннон) – 57:41     1:4 Доми (Макманн, Коуэн) – 58:58 (pp)    

Позднее Нюландер извинился за произошедшее.

За 37 встреч текущего сезона Нюландер забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав 48 очков. 29-летний нападающий пропустил 15 матчей в сезоне-2025/2026 из-за различных травм.

В следующей встрече «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».

