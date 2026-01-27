НХЛ может наказать форварда «Торонто» за неприличный жест в телекамеру

НХЛ изучает инцидент с участием нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера. Не исключено, что форвард может быть наказан за то, что во время матча с «Колорадо Эвеланш» (1:4) показал неприличный жест в телекамеру, находясь в ложе для неиграющих хоккеистов «Торонто», сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети X.

Позднее Нюландер извинился за произошедшее.

За 37 встреч текущего сезона Нюландер забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав 48 очков. 29-летний нападающий пропустил 15 матчей в сезоне-2025/2026 из-за различных травм.

В следующей встрече «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».