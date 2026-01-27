НХЛ может наказать форварда «Торонто» за неприличный жест в телекамеру
Поделиться
НХЛ изучает инцидент с участием нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Вильяма Нюландера. Не исключено, что форвард может быть наказан за то, что во время матча с «Колорадо Эвеланш» (1:4) показал неприличный жест в телекамеру, находясь в ложе для неиграющих хоккеистов «Торонто», сообщает журналист Крис Джонстон в социальной сети X.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нельсон (Макар) – 06:19 0:2 Нельсон (Лехконен, Ничушкин) – 07:31 0:3 Друри (Келли, Кивиранта) – 38:53 0:4 Нельсон (Маккиннон) – 57:41 1:4 Доми (Макманн, Коуэн) – 58:58 (pp)
Позднее Нюландер извинился за произошедшее.
За 37 встреч текущего сезона Нюландер забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав 48 очков. 29-летний нападающий пропустил 15 матчей в сезоне-2025/2026 из-за различных травм.
В следующей встрече «Торонто» сыграет с «Баффало Сэйбрз».
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
02:20
-
01:46
- 26 января 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:24
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:12
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:18
-
21:05
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:30
-
20:24