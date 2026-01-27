Форвард «Питтсбурга» может быть наказан за удар в голову соперника

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст может быть подвергнут дисциплинарному наказанию за незаконный удар в голову форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера, сообщает официальный сайт НХЛ.

Инцидент произошёл в третьем периоде матча в «Ванкувер Кэнас», в котором «Питтсбург» одержал победу со счётом 3:2. В эпизоде Раст получил малый штраф. В понедельник Бёзер (характер травмы не раскрывается) был внесён «Кэнакс» в список травмированных.

В качестве основания для дополнительного дисциплинарного наказания рассматривается незаконный удар в голову. При этом Департамент безопасности игроков НХЛ оставляет за собой право изменить квалификацию нарушения по итогам рассмотрения эпизода.