Форвард «Питтсбурга» может быть наказан за удар в голову соперника
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст может быть подвергнут дисциплинарному наказанию за незаконный удар в голову форварда «Ванкувер Кэнакс» Брока Бёзера, сообщает официальный сайт НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Новак, Чинахов) – 25:24 0:2 Киндел (Ши, Манта) – 28:41 0:3 Киндел (Бразо, Кулак) – 37:22 1:3 Дебраск (Петтерссон, Кейн) – 46:29 2:3 Блюгерс (Эгрен, Гронек) – 54:00
Инцидент произошёл в третьем периоде матча в «Ванкувер Кэнас», в котором «Питтсбург» одержал победу со счётом 3:2. В эпизоде Раст получил малый штраф. В понедельник Бёзер (характер травмы не раскрывается) был внесён «Кэнакс» в список травмированных.
В качестве основания для дополнительного дисциплинарного наказания рассматривается незаконный удар в голову. При этом Департамент безопасности игроков НХЛ оставляет за собой право изменить квалификацию нарушения по итогам рассмотрения эпизода.
