Форвард «Торонто» Нюландер оштрафован на $ 5 тыс. за неприличный жест

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер оштрафован на $ 5 тыс. максимальную сумму, предусмотренную коллективным соглашением НХЛ, — за неприличный жест, показанный во время матча регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (1:4), сообщает NHL Player Safety в социальной сети X.

Форвард показал неприличный жест в телекамеру, находясь в ложе для неиграющих хоккеистов «Торонто». Позднее Нюландер извинился за произошедшее.

За 37 матчей текущего сезона Нюландер забил 17 голов и отдал 31 результативную передачу, набрав 48 очков. 29-летний нападающий пропустил 15 матчей в сезоне-2025/2026 из-за различных травм.