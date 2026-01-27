Тренер «Питтсбурга» сообщил о состоянии Малкина после того, как он упал, держась за плечо

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз дал комментарий по поводу состояния здоровья российского нападающего Евгения Малкина после матча регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс (3:2). Напомним, россиянин вместе с финальной сиреной неожиданно скорчился от боли на скамейке запасных «Питтсбурга».

«Нет, там ничего нет», — приводит слова Мьюза Hockey Feed.

В матче с «Ванкувером» Малкин забил один гол.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в активе форварда 527 голов и 859 результативных передач в 1249 матчах.