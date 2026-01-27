Скидки
Хоккей

Тренер «Питтсбурга» сообщил о состоянии Малкина после того, как он упал, держась за плечо

Тренер «Питтсбурга» сообщил о состоянии Малкина после того, как он упал, держась за плечо
Комментарии

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Дэн Мьюз дал комментарий по поводу состояния здоровья российского нападающего Евгения Малкина после матча регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс (3:2). Напомним, россиянин вместе с финальной сиреной неожиданно скорчился от боли на скамейке запасных «Питтсбурга».

«Нет, там ничего нет», — приводит слова Мьюза Hockey Feed.

В матче с «Ванкувером» Малкин забил один гол.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 36 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов 27 результативных передач. Всего за карьеру в лиге в активе форварда 527 голов и 859 результативных передач в 1249 матчах.

Комментарии
