Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 27 января 2026, счет 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Шат-аут Сорокина принёс «Айлендерс» выездную победу над «Филадельфией», у Цыплакова ассист
Комментарии

В ночь с 26 на 27 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Сизикас, Пелеч) – 14:29 (sh)     0:2 Барзал (Джордж, Дюклер) – 25:41     0:3 Деанджело (Барзал, Дюклер) – 32:50 (pp)     0:4 Пажо (Цыплаков, Ли) – 53:38    

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 21 броска в створ и оформил «сухой» матч. Его одноклубник нападающий Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Форварды Максим Шабанов («Айлендерс»), Матвей Мичков и Никита Гребёнкин (оба — «Филадельфия») очков не набрали.

Авторами голов гостей стали Жан-Габриэль Пажо (дубль), Мэтью Барзал и Тони Деанджело.

