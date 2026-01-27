Шат-аут Сорокина принёс «Айлендерс» выездную победу над «Филадельфией», у Цыплакова ассист
Поделиться
В ночь с 26 на 27 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Сизикас, Пелеч) – 14:29 (sh) 0:2 Барзал (Джордж, Дюклер) – 25:41 0:3 Деанджело (Барзал, Дюклер) – 32:50 (pp) 0:4 Пажо (Цыплаков, Ли) – 53:38
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 21 броска в створ и оформил «сухой» матч. Его одноклубник нападающий Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Форварды Максим Шабанов («Айлендерс»), Матвей Мичков и Никита Гребёнкин (оба — «Филадельфия») очков не набрали.
Авторами голов гостей стали Жан-Габриэль Пажо (дубль), Мэтью Барзал и Тони Деанджело.
Комментарии
- 27 января 2026
-
05:43
-
05:35
-
03:41
-
03:18
-
02:20
-
01:46
- 26 января 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:24
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:12
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:18
-
21:05
-
20:50
-
20:46