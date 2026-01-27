Шат-аут Сорокина принёс «Айлендерс» выездную победу над «Филадельфией», у Цыплакова ассист

В ночь с 26 на 27 декабря мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 из 21 броска в створ и оформил «сухой» матч. Его одноклубник нападающий Максим Цыплаков отметился результативной передачей. Форварды Максим Шабанов («Айлендерс»), Матвей Мичков и Никита Гребёнкин (оба — «Филадельфия») очков не набрали.

Авторами голов гостей стали Жан-Габриэль Пажо (дубль), Мэтью Барзал и Тони Деанджело.