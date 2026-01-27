Ассист Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Юту»

В ночь с 26 на 27 января завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Юту Мамонт». Встреча прошла на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» (Тампа, США) и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Сухой матч в составе победителей оформил российский голкипер Андрей Василевский, отразивший все 28 бросков по своим воротам. Никита Кучеров записал в свой актив результативный пас, а голы за «Тампу» сегодня забивали Даррен Рэддиш и Брэндон Хагель. Обе шайбы были заброшены в большинстве.

В следующем матче «Тампа» примет «Виннипег», а «Юта» отправится к гости к «Флориде».