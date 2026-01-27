Илья Сорокин оформил шестой «сухой» матч в сезоне и лидирует в НХЛ с отрывом

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, который стал для него шестым в текущем регулярном сезоне НХЛ. В выездной встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:0) голкипер отразил 21 из 21 броска в створ и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Сорокин с шестью «сухими» матчами является лидером регулярного чемпионата — 2025/2026 по этому показателю. У его ближайших преследователей Джоэля Хофера («Сент-Луис Блюз») и Йеспера Валльстедта («Миннесота Уайлд») по четыре шат-аута. По три «сухаря» в текущем сезоне оформили ещё четыре вратаря, в том числе российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

