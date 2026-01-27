Скидки
Илья Сорокин оформил шестой «сухой» матч в сезоне и лидирует в НХЛ с отрывом

Илья Сорокин оформил шестой «сухой» матч в сезоне и лидирует в НХЛ с отрывом
Комментарии

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, который стал для него шестым в текущем регулярном сезоне НХЛ. В выездной встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:0) голкипер отразил 21 из 21 броска в створ и оставил свои ворота в неприкосновенности.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Пажо (Сизикас, Пелеч) – 14:29 (sh)     0:2 Барзал (Джордж, Дюклер) – 25:41     0:3 Деанджело (Барзал, Дюклер) – 32:50 (pp)     0:4 Пажо (Цыплаков, Ли) – 53:38    

Сорокин с шестью «сухими» матчами является лидером регулярного чемпионата — 2025/2026 по этому показателю. У его ближайших преследователей Джоэля Хофера («Сент-Луис Блюз») и Йеспера Валльстедта («Миннесота Уайлд») по четыре шат-аута. По три «сухаря» в текущем сезоне оформили ещё четыре вратаря, в том числе российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
