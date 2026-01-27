Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в НХЛ

В ночь с 26 на 27 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Хозяева выиграли встречу со счётом 4:3 после овертайма.

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Уилл Кайлли, Джей Ти Миллер, Уильям Борген, а также Мэттью Робертсон в овертайме. Российский форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей.

У гостей дубль на счету Элиаса Линдхольма, ещё одну шайбу забросил Морган Гики. Давид Пастрняк сделал три ассиста. В следующем матче «Бостон» примет «Нэшвилл», а «Эдмонтон» отправится в гости к «Айлендерс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.