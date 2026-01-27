Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в НХЛ

Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 26 на 27 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Хозяева выиграли встречу со счётом 4:3 после овертайма.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Кайлли (Вааканайнен, Лаба) – 09:45     1:1 Линдхольм (Пастрняк) – 12:09     2:1 Миллер (Перро, Зибанеджад) – 12:35     2:2 Линдхольм (Пастрняк, Макэвой) – 23:18     2:3 Гики (Пастрняк, Лорей) – 28:52     3:3 Борген (Панарин, Лафреньер) – 53:43     4:3 Робертсон (Куик) – 63:53    

В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Уилл Кайлли, Джей Ти Миллер, Уильям Борген, а также Мэттью Робертсон в овертайме. Российский форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей.

У гостей дубль на счету Элиаса Линдхольма, ещё одну шайбу забросил Морган Гики. Давид Пастрняк сделал три ассиста. В следующем матче «Бостон» примет «Нэшвилл», а «Эдмонтон» отправится в гости к «Айлендерс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Панарин станет одноклубником Овечкина или Макдэвида? Куда «Рейнджерс» обменяют Хлебушка
Панарин станет одноклубником Овечкина или Макдэвида? Куда «Рейнджерс» обменяют Хлебушка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android