Голевой пас Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Бостон» в НХЛ

В ночь с 26 на 27 января мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз». Хозяева выиграли встречу со счётом 4:3 после овертайма.
В составе победителей в сегодняшнем матче забивали Уилл Кайлли, Джей Ти Миллер, Уильям Борген, а также Мэттью Робертсон в овертайме. Российский форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей.
У гостей дубль на счету Элиаса Линдхольма, ещё одну шайбу забросил Морган Гики. Давид Пастрняк сделал три ассиста. В следующем матче «Бостон» примет «Нэшвилл», а «Эдмонтон» отправится в гости к «Айлендерс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 27 января 2026
-
07:03
-
06:54
-
06:42
-
06:15
-
06:06
-
05:59
-
05:43
-
05:35
-
03:41
-
03:18
-
02:20
-
01:46
- 26 января 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:24
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:12
-
21:58
-
21:53
-
21:45