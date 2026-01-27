Андрей Василевский обошёл Евгения Набокова по победам в НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил шат-аут в победном матче своего клуба с «Ютой Мамонт» в Национальной хоккейной лиге и улучшил свой результат по победам среди вратарей.

Андрей Василевский одержал 354-ю победу в НХЛ за карьеру, обойдя Евгения Набокова (353) и выйдя на пятое место среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки. Впереди него по этому показателю остаются Хенрик Лундквист (459), Сергей Бобровский (449), Доминик Гашек (389) и Пекка Ринне (369).

Сегодня Василевский по ходу матча совершил 28 спасений своих ворот.

Андрей Василевский дал совет юным вратарям