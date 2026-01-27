Андрей Василевский обошёл Евгения Набокова по победам в НХЛ
Поделиться
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил шат-аут в победном матче своего клуба с «Ютой Мамонт» в Национальной хоккейной лиге и улучшил свой результат по победам среди вратарей.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Рэддиш – 37:38 (pp) 2:0 Чирелли (Мозер, Кучеров) – 59:14 (pp)
Андрей Василевский одержал 354-ю победу в НХЛ за карьеру, обойдя Евгения Набокова (353) и выйдя на пятое место среди вратарей, родившихся за пределами Северной Америки. Впереди него по этому показателю остаются Хенрик Лундквист (459), Сергей Бобровский (449), Доминик Гашек (389) и Пекка Ринне (369).
Сегодня Василевский по ходу матча совершил 28 спасений своих ворот.
Андрей Василевский дал совет юным вратарям
Материалы по теме
Комментарии
- 27 января 2026
-
07:03
-
06:54
-
06:42
-
06:15
-
06:06
-
05:59
-
05:43
-
05:35
-
03:41
-
03:18
-
02:20
-
01:46
- 26 января 2026
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:36
-
23:32
-
23:24
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:12
-
21:58
-
21:53
-
21:45