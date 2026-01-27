Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров с отрывом самый результативный игрок НХЛ с начала 2026 года

Никита Кучеров с отрывом самый результативный игрок НХЛ с начала 2026 года
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (2:0) и улучшил свой бомбардирский показатель.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 37:38 (pp)     2:0 Чирелли (Мозер, Кучеров) – 59:14 (pp)    

Россиянин по-прежнему является самым результативным игроков НХЛ с начала календарного 2026 года. На счету Кучерова за указанный период 28 очков. Он провёл 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 20 ассистов. Это лучший показатель в лиге.

На второй строчке по очкам в этом году идёт Давид Пастрняк (23). На третьем — Марк Стоун (21).

Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду

Материалы по теме
Видео
Ассисты Кучерова и шат-аут Василевского помогли «Тампе» обыграть «Юту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android