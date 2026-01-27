Никита Кучеров с отрывом самый результативный игрок НХЛ с начала 2026 года

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (2:0) и улучшил свой бомбардирский показатель.

Россиянин по-прежнему является самым результативным игроков НХЛ с начала календарного 2026 года. На счету Кучерова за указанный период 28 очков. Он провёл 11 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 20 ассистов. Это лучший показатель в лиге.

На второй строчке по очкам в этом году идёт Давид Пастрняк (23). На третьем — Марк Стоун (21).

