Никита Кучеров покорил отметку в 80 очков за сезон
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (2:0) и улучшил свой бомбардирский показатель.
НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Рэддиш – 37:38 (pp) 2:0 Чирелли (Мозер, Кучеров) – 59:14 (pp)
Теперь на счету Никиты 80 очков в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он стал автором 26 голов и 54 результативных передач. Это третий показатель в бомбардирском списке лиге. Выше Кучерова только Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» с 91 очком (он проводит матч на момент написания новости) и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (88 очков).
Также Кучеров является лучшим бомбардиром января этого года.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду
