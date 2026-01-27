Никита Кучеров покорил отметку в 80 очков за сезон

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отличился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (2:0) и улучшил свой бомбардирский показатель.

Теперь на счету Никиты 80 очков в текущем сезоне регулярного чемпионата. Он стал автором 26 голов и 54 результативных передач. Это третий показатель в бомбардирском списке лиге. Выше Кучерова только Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» с 91 очком (он проводит матч на момент написания новости) и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (88 очков).

Также Кучеров является лучшим бомбардиром января этого года.

