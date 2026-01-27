Василевский опередил Варламова и вышел на чистое 4-е место по шат-аутам вратарей из России

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оформил «сухой» матч, который стал для него вторым в текущем сезоне и 42-м за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. В ночь с 26 на 27 января мск в домашней встрече с «Ютой Мамонт» (2:0) голкипер отразил 28 из 28 бросков в створ и оставил свои ворота в неприкосновенности.

Василевский с 42 «сухими» матчами за карьеру в регулярках НХЛ вышел по этому показателю на чистое четвёртое место среди российских вратарей, опередив 37-летнего Семёна Варламова («Нью-Йорк Айлендерс»), в активе которого 41 шат-аут.

Тройку лидеров по этому показателю за всю историю составляют Евгений Набоков (59), действующий голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (52) и Николай Хабибулин (46).

Видео: Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026