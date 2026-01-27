Защитники «Эдмонтона» забили 4 гола менее чем за 4 минуты и установили рекорд XXI

Защитники «Эдмонтон Ойлерз» выдали результативный отрезок во втором периоде матча против «Анахайма», забросив четыре шайбы менее чем за четыре минуты.

Первый из четырёх голов был забит на отметке 24:36 — отличился Спенсер Стастни при участии Эвана Бушара и Леона Драйзайтля. Уже через 52 секунды Маттиас Экхольм забил ещё раз после передач Зака Хаймана и Коннора Макдэвида. На 27:34 свою шайбу забросил Дарнелл Нурс, а точку в голевой серии поставил всё тот же Маттиас Экхольм, оформив дубль на 28:25 с передачи Мэтта Савуа.

Таким образом, защитники «Ойлерз» стали авторами четырёх шайб за один период — всего шестой подобный случай в истории НХЛ и первый с 29 ноября 2000 года, когда это удалось «Сент-Луису». Кроме того, это лишь третий эпизод, когда все четыре гола подряд были забиты игроками обороны: ранее такое удавалось самому «Эдмонтону» 31 марта 1985 года и «Филадельфии» 4 марта 1972 года.

На данный момент в матче третий период. Хозяева ведут 5:3.

