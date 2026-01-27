Скидки
Главная Хоккей Новости

Защитники «Эдмонтона» забили 4 гола менее чем за 4 минуты и установили рекорд XXI

Защитники «Эдмонтон Ойлерз» выдали результативный отрезок во втором периоде матча против «Анахайма», забросив четыре шайбы менее чем за четыре минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
5 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гранлунд (Крайдер, Готье) – 03:24 (pp)     1:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 17:14 (pp)     1:2 Киллорн (Пилинг, Труба) – 20:55     2:2 Стастни (Эмберсон, Драйзайтль) – 24:36     3:2 Экхольм (Хайман, Макдэвид) – 26:28     4:2 Нурс – 27:34     5:2 Экхольм (Савуа) – 28:25     5:3 Гранлунд (Сеннеке) – 33:41 (pp)     5:4 Гранлунд (Сеннеке, Лакомб) – 53:38 (pp)    

Первый из четырёх голов был забит на отметке 24:36 — отличился Спенсер Стастни при участии Эвана Бушара и Леона Драйзайтля. Уже через 52 секунды Маттиас Экхольм забил ещё раз после передач Зака Хаймана и Коннора Макдэвида. На 27:34 свою шайбу забросил Дарнелл Нурс, а точку в голевой серии поставил всё тот же Маттиас Экхольм, оформив дубль на 28:25 с передачи Мэтта Савуа.

Таким образом, защитники «Ойлерз» стали авторами четырёх шайб за один период — всего шестой подобный случай в истории НХЛ и первый с 29 ноября 2000 года, когда это удалось «Сент-Луису». Кроме того, это лишь третий эпизод, когда все четыре гола подряд были забиты игроками обороны: ранее такое удавалось самому «Эдмонтону» 31 марта 1985 года и «Филадельфии» 4 марта 1972 года.

На данный момент в матче третий период. Хозяева ведут 5:3.

Макдэвид провёл тренировку перед матчем «Эдмонтона» с «Аризоной»

