Главная Хоккей Новости

Эдмонтон Ойлерз — Анахайм Дакс, результат матча 27 января 2026, счет 7:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Хет-трик Экхольма и гол+пас Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»
В ночь с 26 на 27 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гранлунд (Крайдер, Готье) – 03:24 (pp)     1:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 17:14 (pp)     1:2 Киллорн (Пилинг, Труба) – 20:55     2:2 Стастни (Эмберсон, Драйзайтль) – 24:36     3:2 Экхольм (Хайман, Макдэвид) – 26:28     4:2 Нурс – 27:34     5:2 Экхольм (Савуа) – 28:25     5:3 Гранлунд (Сеннеке) – 33:41 (pp)     5:4 Гранлунд (Сеннеке, Лакомб) – 53:38 (pp)     6:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:12     7:4 Экхольм (Драйзайтль) – 59:49    

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин и защитник «Анахайма» Павел Минтюков результативными действиями не отметились.

Авторами голов «Эдмонтона» стали Зак Хайман, Спенсер Стастни, Маттиас Экхольм (хет-трик, одна — в пустые ворота), Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид (в пустые ворота), в активе капитана «нефтяников» также результативный пас. У «Дакс» хет-трик на счету Микаэля Гранлунда, ещё один гол в активе Алекса Киллорна.

