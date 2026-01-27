Хет-трик Экхольма и гол+пас Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»

В ночь с 26 на 27 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Анахайм Дакс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 7:4.

Российский нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин и защитник «Анахайма» Павел Минтюков результативными действиями не отметились.

Авторами голов «Эдмонтона» стали Зак Хайман, Спенсер Стастни, Маттиас Экхольм (хет-трик, одна — в пустые ворота), Дарнелл Нурс и Коннор Макдэвид (в пустые ворота), в активе капитана «нефтяников» также результативный пас. У «Дакс» хет-трик на счету Микаэля Гранлунда, ещё один гол в активе Алекса Киллорна.