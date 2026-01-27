Скидки
Результаты матчей НХЛ на 27 января 2026 года

В ночь на 27 января прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 27 января 2026 года:

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Юта Мамонт» — 2:0;
«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Бостон Брюинз» — 4:3 ОТ;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Анахайм Дакс» — 7:4.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 70 очками после 51 матча возглавляет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш», набравший 79 очков после 50 игр.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
