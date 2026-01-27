«Рейнджерс» обменяли защитника Карсона Суси в «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» приобрели защитника Карсона Суси у «Нью-Йорк Рейнджерс» в обмен на выбор в третьем раунде драфта 2026 года. Суси проводит последний сезон своего трёхлетнего контракта, который он подписал с «Ванкувер Кэнакс» 1 июля 2023 года. В этом сезоне его зарплата составляет $ 3,25 млн.

В 46 играх текущего сезона 31-летний Суси забил три гола и отдал пять результативных передач, набрав в общей сложности восемь очков при показателе «+4» и среднем игровом времени 17:13 минут за матч.

В 411 играх регулярного сезона НХЛ Суси забил 30 голов и отдал 65 результативных передач, набрав 95 очков, а также ещё девять очков в 38 матчах плей-офф.