Беккетт Сеннеке догнал Ивана Демидова во главе гонки новичков НХЛ

Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке отметился ассистентским дублем в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:7), которая прошла в ночь с 26 на 27 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне. Два результативных паса позволили Сеннеке догнать по очкам единолично лидировавшего в гонке новичков текущего сезона НХЛ российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
7 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Гранлунд (Крайдер, Готье) – 03:24 (pp)     1:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 17:14 (pp)     1:2 Киллорн (Пилинг, Труба) – 20:55     2:2 Стастни (Эмберсон, Драйзайтль) – 24:36     3:2 Экхольм (Хайман, Макдэвид) – 26:28     4:2 Нурс – 27:34     5:2 Экхольм (Савуа) – 28:25     5:3 Гранлунд (Сеннеке) – 33:41 (pp)     5:4 Гранлунд (Сеннеке, Лакомб) – 53:38 (pp)     6:4 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 58:12     7:4 Экхольм (Драйзайтль) – 59:49    

В активе Демидова на текущий момент 43 (11+32) очка в 52 матчах, у Сеннеке после сегодняшней игры 43 (18+25) очка в 53 матчах. На третьем месте с 34 (13+21) очками в 52 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Отметим, что ещё 25 января Сеннеке отставал от Демидова на пять очков. Отыграть это отставание ему помог хет-трик в выездной встрече с «Калгари Флэймз» (4:3 OT) в ночь с 25 на 26 января.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке

Хет-трик Экхольма и гол+пас Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»
