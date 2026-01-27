Беккетт Сеннеке догнал Ивана Демидова во главе гонки новичков НХЛ

Нападающий «Анахайм Дакс» Беккетт Сеннеке отметился ассистентским дублем в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:7), которая прошла в ночь с 26 на 27 января мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне. Два результативных паса позволили Сеннеке догнать по очкам единолично лидировавшего в гонке новичков текущего сезона НХЛ российского форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.
В активе Демидова на текущий момент 43 (11+32) очка в 52 матчах, у Сеннеке после сегодняшней игры 43 (18+25) очка в 53 матчах. На третьем месте с 34 (13+21) очками в 52 играх находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.
Отметим, что ещё 25 января Сеннеке отставал от Демидова на пять очков. Отыграть это отставание ему помог хет-трик в выездной встрече с «Калгари Флэймз» (4:3 OT) в ночь с 25 на 26 января.
Видео: Демидов исполнил эффектный буллит на тренировке
