Расписание матчей КХЛ на 27 января 2026 года

Сегодня, 27 января, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 27 января 2026 года (время московское):

17:00. «Металлург» – «Трактор»;

19:44. СКА – «Локомотив».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 67 очками после 50 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 78 очков после 48 игр. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».