Расписание матчей ВХЛ на 27 января 2026 года

Сегодня, 27 января, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 27 января 2026 года (время московское):

13:00. «Звезда» – «Омские Крылья»;

15:00. «Металлург» – «Горняк-УГМК»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Челмет»;

19:00. «Буран» – «Торпедо-Горький».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 78 очков в 46 матчах. Второе место занимает «Югра» с 74 очками после 46 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (65 очков в 43 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.