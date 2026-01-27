Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ. Голкипер отразил все 28 бросков и помог команде добыть дома сухую победу над «Ютой Мамонт» (2:0). Василевский обошёл Евгения Набокова по количеству побед в регулярных чемпионатах НХЛ (354) и теперь уступает из российских вратарей лишь Сергею Бобровскому (449).

Второй звездой признан российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, на счету которого также шат-аут в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:0). Россиянин отразил 21 бросок по воротам.

Третьей звездой дня признан шведский защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм, отметившийся в матче с «Анахайм Дакс» (7:4) первым хет-триком в карьере.