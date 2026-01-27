Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ

Двух российских вратарей признали лучшими игроками дня в НХЛ
Комментарии

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ. Голкипер отразил все 28 бросков и помог команде добыть дома сухую победу над «Ютой Мамонт» (2:0). Василевский обошёл Евгения Набокова по количеству побед в регулярных чемпионатах НХЛ (354) и теперь уступает из российских вратарей лишь Сергею Бобровскому (449).

Второй звездой признан российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, на счету которого также шат-аут в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:0). Россиянин отразил 21 бросок по воротам.

Третьей звездой дня признан шведский защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм, отметившийся в матче с «Анахайм Дакс» (7:4) первым хет-триком в карьере.

Материалы по теме
Малкин забил в третьем матче подряд! И чуть не получил глупейшую травму
Малкин забил в третьем матче подряд! И чуть не получил глупейшую травму
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android