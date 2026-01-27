Сорокин повторил рекорд Варламова по «сухим» матчам в январе за «Айлендерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оформил шат-аут, который стал для него шестым в текущем регулярном сезоне НХЛ. В выездной встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:0) голкипер отразил 21 из 21 броска в створ и оставил свои ворота в неприкосновенности. Это уже третий «сухой» матч для Сорокина в январе, что является повторением клубного рекорда «Айлендерс» за этот календарный месяц.

В последний раз в клубной истории «Айлендерс» три «сухих» матча в январе проводил ещё один российский вратарь Семён Варламов 3 апреля 2021 года.

Сорокин с шестью «сухими» матчами является лидером регулярного чемпионата-2025/2026 по этому показателю. У его ближайших преследователей Джоэля Хофера («Сент-Луис Блюз») и Йеспера Валльстедта («Миннесота Уайлд») по четыре шат-аута.