Кучеров вышел на 3-е место по сезонам с 80+ очками среди игроков не из Северной Америки

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (2:0) и добрался до отметки в 80 (26+45) набранных очков в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 37:38 (pp)     2:0 Чирелли (Мозер, Кучеров) – 59:14 (pp)    

Для Кучерова это уже восьмой сезон в НХЛ с минимум 80 набранными очками. Россиянин вышел на третьем место по сезонам с 80+ очками среди игроков не из Северной Америки. Первое место с 10 подобными сезонами делят три хоккеиста — Александр Овечкин, Яромир Ягр и Яри Курри. Девять сезонов с 80+ очками у Теэму Селянне. Кучеров делит третье месте с Петером Штястны, на счету которого также восемь подобных сезонов.

