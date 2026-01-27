Кучеров вышел на 3-е место по сезонам с 80+ очками среди игроков не из Северной Америки

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (2:0) и добрался до отметки в 80 (26+45) набранных очков в текущем сезоне.

Для Кучерова это уже восьмой сезон в НХЛ с минимум 80 набранными очками. Россиянин вышел на третьем место по сезонам с 80+ очками среди игроков не из Северной Америки. Первое место с 10 подобными сезонами делят три хоккеиста — Александр Овечкин, Яромир Ягр и Яри Курри. Девять сезонов с 80+ очками у Теэму Селянне. Кучеров делит третье месте с Петером Штястны, на счету которого также восемь подобных сезонов.