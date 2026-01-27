«Агентским историям положен конец». В «Динамо» ответили на слова Квартальнова о Спунере

Генеральный менеджер ХК «Динамо-Минск» Олег Антоненко отреагировал на слова главного тренера Дмитрия Квартальнова о приобретённом нападающем Райане Спунере. Тренер заявил, что не знает, как использовать нового игрока, и усомнился в необходимости его приобретения.

«Дмитрию Вячеславовичу уже давно следует понять, что личное и родственное в «Динамо» должно уходить на второй план. Всем этим агентским историям с участием сына или племянника‑хоккеиста давно положен конец.

Главный тренер очень хотел перед дедлайном подписать Данилу Квартальнова, но руководство приняло решение остановить выбор на Райане Спунере, поскольку для клуба это более эффективное решение, чем подписание племянника главного тренера.

Сейчас — и это не только моё мнение — «Динамо» располагает сильнейшим составом за всю историю клуба. В этом отношении Дмитрию Вячеславовичу может позавидовать большинство его предшественников. Таких благоприятных условий для подбора исполнителей не было ни у одного главного тренера.

На данном этапе главному тренеру необходимо оставить в стороне личные предпочтения и родственные связи и полностью сосредоточиться на игре команды», – сказал Антоненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.