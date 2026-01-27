Василевский — о победе над «Ютой»: в последнее время показываем отличный хоккей

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил победу в домашнем матче с «Ютой Мамонт» (2:0), в котором россиянин отметился шат-аутом, отразив все 28 бросков по воротам.

«Я пытался просто среагировать [на бросок Келлера в третьем периоде] и особо не задумывался. Вот почему я люблю такие игры с большим количеством бросков. Времени на раздумья не было, и я не думал ни о чём, кроме как поймать шайбу. Ребята потрясающе играют в меньшинстве на протяжении всего сезона, и сегодня мы снова это продемонстрировали.

Как команда мы в последнее время показываем отличный хоккей. Сегодня вечером мы играли с отличной командой, которая была на подъёме. Это была очень плотная игра, в которой наши лидеры проявили себя. Хорошая командная победа», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.