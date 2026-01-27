Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский — о победе над «Ютой»: в последнее время показываем отличный хоккей

Василевский — о победе над «Ютой»: в последнее время показываем отличный хоккей
Комментарии

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский оценил победу в домашнем матче с «Ютой Мамонт» (2:0), в котором россиянин отметился шат-аутом, отразив все 28 бросков по воротам.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 37:38 (pp)     2:0 Чирелли (Мозер, Кучеров) – 59:14 (pp)    

«Я пытался просто среагировать [на бросок Келлера в третьем периоде] и особо не задумывался. Вот почему я люблю такие игры с большим количеством бросков. Времени на раздумья не было, и я не думал ни о чём, кроме как поймать шайбу. Ребята потрясающе играют в меньшинстве на протяжении всего сезона, и сегодня мы снова это продемонстрировали.

Как команда мы в последнее время показываем отличный хоккей. Сегодня вечером мы играли с отличной командой, которая была на подъёме. Это была очень плотная игра, в которой наши лидеры проявили себя. Хорошая командная победа», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Василевский опередил Варламова и вышел на чистое 4-е место по шат-аутам вратарей из России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android