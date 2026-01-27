Скидки
«Лучший вратарь в мире и хребет команды». Защитник «Тампы» — о вратаре Андрее Василевском

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш высказался об игре вратаря Андрея Василевского в матче с «Ютой Мамонт» (2:0). Россиянин отразил все 28 бросков и оформил свой второй шат-аут в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
27 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 0
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
1:0 Рэддиш (Кучеров, Гюнцель) – 37:38 (pp)     2:0 Чирелли (Мозер, Кучеров) – 59:14 (pp)    

«Это хребет нашей команды в текущем сезоне. Он делает всё, что в его силах, и я думаю, что он лучший вратарь в мире. То, что он вернулся, придаёт нам уверенности, позволяет быть агрессивными и стараться играть так, как мы хотим», — цитирует Рэддиша пресс-служба клуба.

В общей сложности в активе Андрея стало 23 победы в 33 матчах чемпионата. Василевский пропустил несколько матчей текущего сезона из-за травмы.

