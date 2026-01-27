Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Сэмом Энасом до конца сезона-2027/2028, сообщает пресс-служба минского клуба.

32-летний американский форвард проводит третий сезон в составе «зубров». Сэм сыграл в 189 матчах и набрал 153 (67+95) очков. Энас возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона КХЛ, в его активе 59 (23+36) очков. Уже в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Динамо» за одну регулярку. Ранее рекорд принадлежал Шарлю Ленгле, который в сезоне-2014/2015 записал на свой счёт 58 (22+36) очков.

Минское «Динамо» на данный момент расположилось на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 66 очков за 49 матчей.