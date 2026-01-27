Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Сэмом Энасом

Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Сэмом Энасом
Комментарии

Минское «Динамо» продлило контракт с нападающим Сэмом Энасом до конца сезона-2027/2028, сообщает пресс-служба минского клуба.

32-летний американский форвард проводит третий сезон в составе «зубров». Сэм сыграл в 189 матчах и набрал 153 (67+95) очков. Энас возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона КХЛ, в его активе 59 (23+36) очков. Уже в этом сезоне он стал лучшим бомбардиром «Динамо» за одну регулярку. Ранее рекорд принадлежал Шарлю Ленгле, который в сезоне-2014/2015 записал на свой счёт 58 (22+36) очков.

Минское «Динамо» на данный момент расположилось на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 66 очков за 49 матчей.

Материалы по теме
Сэм Энас стал рекордсменом минского «Динамо» по очкам за одну регулярку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android