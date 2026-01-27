Скидки
«Сегодня мы вместе с вами». Пресс-служба «Шанхая» о Дне освобождения Ленинграда от блокады

«Сегодня мы вместе с вами». Пресс-служба «Шанхая» о Дне освобождения Ленинграда от блокады
Комментарии

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» высказалась о Дне полного освобождения Ленинграда от блокады, который отмечается 27 января.

«Для Петербурга это дата, которую не «отмечают» громко — её помнят. Мы — команда из Китая, но мы играем здесь, в городе, где слово «выстоять» измеряется не периодами и сменами, а 872 днями. В каждом районе Петербурга есть свои тихие свидетели той зимы: таблички на домах, дорога на Ладогу, Пискарёвка, «Разорванное кольцо» — места, где даже воздух говорит шёпотом. Мы склоняем головы перед теми, кто защищал город, и перед теми, кто жил и спасал жизнь, когда сил почти не оставалось. Вечная память погибшим. Низкий поклон выжившим. И сегодня мы вместе с вами: мы помним», — говорится в сообщении пресс-службы китайского клуба.

