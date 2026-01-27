Сикьюра: неприятно, что после перерыва у меня всего три очка, этого недостаточно

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра прокомментировал победу в матче с «Ладой» (3:1) и оценил свою результативность.

— Приятно вернуться на победные рельсы. Мы стали играть лучше, но отскоки и рикошеты не всегда были в нашу пользу. Хорошо, что удалось взять два очка в матче с «Ладой», изо всех сил старались выиграть.

— Раньше у вас очень хорошо получалось играть в большинстве. Но в последних играх с этим трудности, хотя одну попытку во встрече с «Ладой» и реализовали. В чём причина, на ваш взгляд?

— Думаю, на раннем этапе мы добились небольшого успеха, потому что соперники не знали, чего от нас теперь ожидать. И, очевидно, теперь благодаря видео они могут понять, каков наш план на игру. Нужно стараться быть непредсказуемыми, меняться местами. И в конце розыгрыша нанести максимально точный бросок.

— До нового года вы регулярно набирали очки, сейчас у вас как будто период засухи. Не давит ли это?

— Мне кажется, это часть сезона. Конечно, не хочется так долго оставаться без результативных действий, но, думаю, лучше пройти через это сейчас, а не в конце года, во время плей-офф. Так что я уверен в себе и в команде. Надо пройти через это. Естественно, неприятно, что после перерыва у меня всего три очка, этого действительно недостаточно. Создавать моменты — моя обязанность. Стараюсь не расстраиваться и сохранять позитивный настрой и веру в себя. Конечно, временами это тяжело, но таков хоккей. Были периоды, когда голы давались ещё сложнее, например, в начале года, где-то в течение девяти или 10 матчей. Самое главное, чтобы команда играла хорошо и добивалась побед, – сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.