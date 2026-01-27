Валиуллин — о переходе Тодда в «Ак Барс»: всё было на тоненького, решено за 5-10 минут

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал переход нападающего Нэйтана Тодда в казанский клуб из «Спартака».

«24 и 25 января были сумасшедшими днями, каждый хотел что-то получить, выменять, чтобы усилиться, также и мы смотрели, понимали, что нам нужен центр в первые звенья, первое-второе-третье, не так важно сейчас.

По Нэйтану Тодду всплывал разговор дней пять назад, но он был поверхностный, ничем не завершился. После того как сыграл «Локомотив» со «Спартаком», вышла к нам сторона «Спартака» с возможностью рассмотреть, но также поверхностно. Все переговоры начались в половину 11-го, ближе к 11 вечера.

Всё было на тоненького, минут за 5-10 было решено. Артемий Князев должен был уходить в аренду в один из клубов, уже были подписаны документы, пришлось сделку развернуть, и он ушёл в «Спартак» вместе с Брэндоном Биро», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.