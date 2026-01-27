Валиуллин высказался о потенциальном обмене Яшкина из «Ак Барса»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил потенциальный обмен нападающего Дмитрия Яшкина, о котором писали СМИ перед дедлайном.

— Не работала ли против «Ак Барса» информация, что клуб открыто торговал Яшкиным?

— Есть SMM-менеджер, возможно, они как-то контактировали между собой, отписывались, подписывались. Обычно нормальный человек не будет туда-сюда гонять (улыбается). Нет, не влияло. Мы с ним в хороших отношениях, каждый день общаемся, раздувания конфликтов из-за торговли — такого не было. Если бы мы хотели избавляться, мы бы по-другому себя вели. Мы оценивали рынок и смотрели. Дима — это игрок нашей команды, — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.