Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард московского «Динамо» высказался о трудностях команды в третьих периодах

Канадский форвард московского «Динамо» высказался о трудностях команды в третьих периодах
Комментарии

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о трудностях команды при игре в третьих периодах текущего сезона КХЛ.

— У «Динамо» появилась какая-то проблема третьих периодов. В новом году вы часто упускаете в них всё добытое преимущество, да и в матче с «Ладой» заключительный игровой отрезок дался вам тяжело. В чём причина – это психология? Или, быть может, не хватает физики?
— Думаю, это просто психологический барьер. Когда понимаешь, что не уверен в себе, теряешь несколько раз преимущество в матчах, это проникает в подсознание. Поэтому важно закрыть эту проблему. Приближается время плей-офф, каждая игра будет очень напряжённой. Так что нам нужно научиться выигрывать такие встречи и выигрывать третьи периоды, – сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Сикьюра: неприятно, что после перерыва у меня всего три очка, этого недостаточно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android