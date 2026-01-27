Канадский форвард московского «Динамо» высказался о трудностях команды в третьих периодах

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра высказался о трудностях команды при игре в третьих периодах текущего сезона КХЛ.

— У «Динамо» появилась какая-то проблема третьих периодов. В новом году вы часто упускаете в них всё добытое преимущество, да и в матче с «Ладой» заключительный игровой отрезок дался вам тяжело. В чём причина – это психология? Или, быть может, не хватает физики?

— Думаю, это просто психологический барьер. Когда понимаешь, что не уверен в себе, теряешь несколько раз преимущество в матчах, это проникает в подсознание. Поэтому важно закрыть эту проблему. Приближается время плей-офф, каждая игра будет очень напряжённой. Так что нам нужно научиться выигрывать такие встречи и выигрывать третьи периоды, – сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.