Валиуллин — о Денисенко: мы видим потенциал, надеемся, что он раскроется в плей-офф

Валиуллин — о Денисенко: мы видим потенциал, надеемся, что он раскроется в плей-офф
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что видит потенциал в нападающем Григории Денисенко, который должен раскрыться в матчах плей-офф.

— Была ли возможность выставить Григория Денисенко на обмен?
— Нет, мы видим потенциал. В своё время из «Вашингтона» возвращался Станислав Галиев, тоже были обмены, которые тренер хотел на тот момент. Всё-таки хоккей там немножко другой, здесь мы видим, какой у него бросок, какой потенциал. Надеемся, что он раскроется в плей-офф, — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне на счету Денисенко 21 (10+11) очко в 48 матчах.

