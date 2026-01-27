Валиуллин рассказал об интересе клубов КХЛ к нападающему «Ак Барса» Семёну Терехову

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал об интересе клубов КХЛ к нападающему Семёну Терехову.

— Семён Терехов через своего агента высказывал желание уйти в аренду. Сейчас уже с ним всё в порядке?

— Да, действительно, были переговоры с несколькими клубами, которым Семён был интересен. Но ещё раз повторюсь — за 30 игр в Высшей лиге он забил 20 голов, за выезд забил три гола. Это наш воспитанник, для чего нам отдавать? Мы не видели смысла. И сейчас он тоже в составе, — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В текущем сезоне на счету Терехова 6 (4+2) очков в 11 матчах.