«Ак Барс» подтвердил интерес минского «Динамо» и «Трактора» к Дмитрию Яшкину на дедлайне

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что «Трактор» и минское «Динамо» интересовались обменом нападающего Дмитрия Яшкина.

«Торговать – нет, не совсем правильное выражение. Предложение должно было быть достойным. Дмитрий – один из сильнейших форвардов в углах и на пятачке, лидер «Ак Барса». Если какие-то клубы хотели его подписать, они должны были понимать, что это громкий обмен, должны были предложить взамен игрока уровня Яшкина. Но ни один из клубов не вышел с таким предложением.

В минском «Динамо» интересовались им. Переговоры шли до последнего, но то, что они предлагали – не уровень Яшкина. Был «Трактор», но не более того. Ливо и Григоренко? Такие фамилии действительно всплывали, но они были больше оценочными. До конкретики не доходило. Он будет играть.

После дедлайна всё начинается с чистого листа, как и перед плей-офф. У него нет медленности. Он по всем статистическим данным не уступает другим игрокам», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.