Яшкин -– об отписке в соцсети от «Ак Барса»: в моменте хотелось побыть без информации

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин объяснил, зачем отписался от социальных сетей казанского клуба перед крайним сроком обменов в КХЛ.

«Я действительно отписался от «Ак Барса» в соцсети, просто хотелось изолироваться в моменте. Я от многих каналов отписался тогда, хотелось побыть в покое, без информации. Не стоит это интерпретировать как попытку абстрагироваться от команды, от клуба, вообще не имеет отношения к этому. Своё отношение к клубу, ребятам, болельщикам я показываю на льду.

Соцсети – это совсем другое, не имеет такого значения. А пост в «Телеграме»– всё понятно написано. Яшкин-шоу будет продолжаться, а другое шоу пусть каждый сам себе делает», – сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.