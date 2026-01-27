Скидки
Валиуллин — о Спронге: решили, что та сумма, которая была за него запрошена, того не стоит

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валуллин заявил, что клуб не устроил размер компенсации за нападающего Даниэля Спронга, который в итоге был обменян из ЦСКА в «Автомобилист» за 100 млн рублей.

«Мы разговаривали с ЦСКА по Спронгу. Но те условия, которые были с той стороны, нас до конца не устраивали. Мы не хотели отдавать взамен своих лидеров, они хотели наших игроков. В случае с «Автомобилистом», видимо, уже тяжело было ведомость держать, пришлось пойти на какие-то вещи. Но мы решили, что та сумма, которая была за него запрошена того не стоит.

Кевин Лабанк? По нему многие клубы связывались с «Шанхаем», мы – в том числе. Но у него был пункт о запрете обмена, его всё устраивает в «Шанхае», поэтому переговоры далеко не зашли. Андерс Атанасиу? Мы им интересовались ещё летом, общались, до того, как он закончил карьеру. Мы общались, но он принял решение пойти играть в гольф. Видимо, у него всё хорошо в плане финансов, хоккейную карьеру решил не продолжать», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Большой трансфер в КХЛ! Спронг не пригодился ЦСКА и едет в «Автомобилист»
