Яшкин – о пропуске матчей: для любого игрока не играть – самое неприятное

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что ему неприятно пропускать матчи. 32‑летний форвард пропустил три последние встречи команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Для любого игрока не играть – самое неприятное. Поэтому, конечно, смотрю, поддерживаю ребят и жду своего шанса», – сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В нынешнем сезоне Дмитрий Яшкин набрал 25 (15+10) очков в 43 матчах за «Ак Барс». Главный тренер казанской команды Анвар Гатиятулин заявил, что между ним и Дмитрием Яшкиным нет никаких конфликтов, только рабочие моменты.

