Гатиятулин – о Тодде: мастер, умный игрок, рассчитываем на него в большинстве

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал приход в команду нападающего Нэйтана Тодда.

«Итоги нужно будет подводить после всего выступления в сезоне. Дедлайн – это часть процесса, по ходу сезона мы смотрим функционал игроков, доводим до руководства, что по функционалу можем укрепить. Вечер мы провели вместе с Маратом Фаритовичем [Валиуллиным], разъехались только в полвторого ночи.

После подписания контракта созвонились с Нэйтаном, обсудили моменты, узнали, готов ли он сразу играть. Он нам ответил, что сразу готов. У нас есть обойма, с которой мы идем. Все ребята готовятся к основной части сезона.

Что касается Нэйтана, то он мастер, умный игрок с хорошим броском и видением площадки. Рассчитываем на него в большинстве и думаем, что он добавит разных опций в атаке. Ставить вместе с Хмелевски? Они не так много играли вместе в Уфе. Но это нам дает дополнительные опции в атаке», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.