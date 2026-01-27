Яшкин — о пропуске Олимпиады: может, её вообще не будет, кто его знает

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о неучастии в предстоящей Олимпиаде. Форвард не попал в состав сборной Чехии на предстоящий турнир.

«Олимпиада? Ну вы что, в какой-то другой жизни разговариваем, не знаю… Может, её и вообще не будет, никто не доедет, там же проблемы, кто его знает. Поэтому есть так, как есть», – сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля. Строительство олимпийского стадиона в Милане сильно затянулось, а арена должна быть готова непосредственно перед стартом соревнований.