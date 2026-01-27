Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яшкин — о пропуске Олимпиады: может, её вообще не будет, кто его знает

Яшкин — о пропуске Олимпиады: может, её вообще не будет, кто его знает
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о неучастии в предстоящей Олимпиаде. Форвард не попал в состав сборной Чехии на предстоящий турнир.

«Олимпиада? Ну вы что, в какой-то другой жизни разговариваем, не знаю… Может, её и вообще не будет, никто не доедет, там же проблемы, кто его знает. Поэтому есть так, как есть», – сказал Яшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина-д’Ампеццо. Программа мужского хоккейного турнира стартует 11 февраля. Строительство олимпийского стадиона в Милане сильно затянулось, а арена должна быть готова непосредственно перед стартом соревнований.

Материалы по теме
Главные звёзды НХЛ едут на Олимпиаду! Но где они будут играть? Арена до сих пор не готова
Главные звёзды НХЛ едут на Олимпиаду! Но где они будут играть? Арена до сих пор не готова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android