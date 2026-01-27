Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд подтвердил провал переговоров о новом контракте со «Спартаком», из-за чего форвард был обменян в казанский клуб.

«Спартак» – это хорошая организация, ничего плохого я не скажу. У нас была классная команда, но такова жизнь, что нужно двигаться дальше.

Переговоры о новом контракте? Было две стороны, которые пытались договориться, но не смогли. Ситуация сложилась таким образом.

Я рад оказаться в Казани и очень жду завтрашнего матча. С «Ак Барсом» разговоров о долгом соглашении не было, сейчас речь идёт об этом сезоне, мы думаем о плей-офф», – передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.