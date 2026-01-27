Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тодд подтвердил провал переговоров о новом контракте со «Спартаком»

Тодд подтвердил провал переговоров о новом контракте со «Спартаком»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд подтвердил провал переговоров о новом контракте со «Спартаком», из-за чего форвард был обменян в казанский клуб.

«Спартак» – это хорошая организация, ничего плохого я не скажу. У нас была классная команда, но такова жизнь, что нужно двигаться дальше.

Переговоры о новом контракте? Было две стороны, которые пытались договориться, но не смогли. Ситуация сложилась таким образом.

Я рад оказаться в Казани и очень жду завтрашнего матча. С «Ак Барсом» разговоров о долгом соглашении не было, сейчас речь идёт об этом сезоне, мы думаем о плей-офф», – передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Гатиятулин — о Тодде: мастер, умный игрок, рассчитываем на него в большинстве
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android