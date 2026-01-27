Гатиятулин — о Яшкине: Дима болел, что отразилось на функциональном состоянии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин заявил, что рассчитывает на нападающих Дмитрия Яшкина и Владимира Алистрова, которые в последних матчах не попадают в состав.

«Яшкин и Алистров? Всегда нужно опираться на факты, а не верить всем слухам. Они готовятся к основной части сезона. Что касается Димы, то он болел, что отразилось на функциональном состоянии. Но другие ребята себя хорошо проявили – никто не отменял конкуренцию.

Идёт динамичный процесс: сегодня может быть один состав, завтра – другой. Когда Дмитрий появится в составе? Будем смотреть. Сегодня мы попробовали эти сочетания, но подумаем: может, вернёмся к сочетаниям прошлого матча, ведь Нэйтан только приехал. Будем думать, тройки с Дальнего Востока дали нам пищу для размышлений. Дима и Вова – игроки нашей команды, на которых мы рассчитываем.

Посты Яшкина? Комментировать особо нечего. У него есть канал, по которому он общается с болельщиками, а у нас с ним своё общение», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.