Тодд: было нервно, но я рад переходу, готов вписаться в любую роль, задача — побеждать

Нападающий «Ак Барса» Нэйтан Тодд прокомментировал свой обмен из «Спартака» в казанский клуб.

«Было нервно, но я рад переходу. Тут отличный клуб. Мы немного поговорили с тренером. Глобально наша общая задача – побеждать. Я готов вписаться в любую роль, которую мне предложит тренерский штаб. Команда идёт на втором месте Восточной конференции, у нас всё хорошо. Нужно и дальше побеждать.

Пока не погулял по Казани, потому что поздно прилетел вчера. Но мы приезжали сюда в прошлом году: Казань – очень красивый город, здесь классная архитектура. Этим Казань и похожа на Москву. Надеюсь, что с женой сможем увидеть город – мы хотим изучить город получше.

Хмелевски был рад переходу? Не только он, но и я. Большинство? Мы не так много говорили об этом, но все понимают, что большинство – это важная часть игры, которая позволяет выигрывать матчи», – передаёт слова Тодда корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.