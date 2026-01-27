Скидки
Артур Ахтямов может вернуться в «Ак Барс» в следующее межсезонье

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что голкипер Артур Ахтямов может вернуться в казанский клуб в следующее межсезонье. Вратарь выступает за фарм-клуб «Торонто Мэйпл Лифс» в АХЛ.

«Общались и с Амиром Мифтаховым, и с Артуром Ахтямовым, наблюдаем за ними. Где-то 24-го, за день до дедлайна, общались с Ахтямовым, он, понимая ситуацию, что у нас хорошие вратари, Билялов хорошо играет, Арефьев зашёл, есть Столпченков — один из лучших среди молодёжи на подъём, он сказал, что сезон доиграет в Северной Америке, а уже дальше будет видно.

Артемия Князева очень тяжело было терять, до последнего хотели отдавать в аренду. Ещё в 10 вечера у нас был клуб, с которым была договорённость, но парню 25 лет, ему нужно двигаться вперёд, играть раз через 10 игр тяжело. Через несколько лет он становится неограниченно свободным агентом, возможно, вернётся, если раскроет свой потенциал, а он у него большой», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
