Хоккей

Валиуллин подтвердил возможный переход Владимира Алистрова в минское «Динамо»

Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что нападающий Владимир Алистров мог перейти в минское «Динамо».

«Это действительно правда, там, помимо Минска, было ещё два-три клуба, мы смотрели уровень игрока, который может быть не хуже того же Алистрова, возможно, даже и лучше. Володя Алистров – боевая единица, на уровне КХЛ очень хороший игрок, менять просто чтобы менять, мы такого не хотели.

По трансферам идёт ежедневная работа, смотрим, кто как себя чувствует. Всплывает кто-то, Иванов, Петров, Сидоров, главный тренер их называет – начинаем работать. Понимаем, что это лидеры, это сложно, нужно своих лидеров предлагать и всё заканчивать. Или видим какие-то конфликты в командах, но важно в финансах не терять, это обоюдный процесс, иногда мы предлагаем тренерам, иногда от них идёт запрос, иногда получается, иногда нет», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новости. Хоккей
