Главная Хоккей Новости

Валиуллин: смотрели ещё одного защитника, но видим, как Терехов раскрылся, Иванов зашёл

Валиуллин: смотрели ещё одного защитника, но видим, как Терехов раскрылся, Иванов зашёл
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался об итогах трансферного окна для казанского клуба.

«Раньше была политика клубов, которые не попадали в плей-офф, в том, что лидеров продавали, чтобы искать выгоду на будущий сезон, развивать молодёжь, но сейчас такого нет. Лига подравнялась, и те команды, которые внизу, хотят повысить свои позиции, руководство ставит свои задачи. И тот же «Барыс», мы общались с ними, но они заявили, что до конца будут бороться за восьмёрку.

Итоги трансферной кампании? Смотрели возможно ещё одного защитника, но такого уровня их не было. Видим, как Степан Терехов раскрылся, играет по 20-22 минуты, у ребят травмы, но он не выпадает. Есть Константин Лучевников, глубина и атакующих, и оборонительных защитников. Хотели именно центра.

Есть Бардин, другие ребята, главный тренер не боится их подключать и в ключевые моменты, Александр Иванов как зашёл здорово в состав. Так что не бежали, чтобы точно кого-то взять, но глубину хотели на случай травмы», – передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
